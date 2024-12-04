Galatasaray üretiyor, Fenerbahçe bitiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese sürerken, son hafta oynanan maçların ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
2-2'lik Eyüpspor beraberliği ile büyük şok yaşayan Cimbom müthiş bir üretkenlik sağlamasına rağmen bitirici noktalarda sıkıntı yaşamıştı.
Okan Buruk'un ekibi son 4 haftada en önemli hücum parametrelerinin tamamında Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte oynadığı Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor ve Bodrum FK maçlarında toplam 90 şut çekerken, 11.68 gol beklentisi yakaladı.
F.BAHÇE DAHA AZ POZİSYONLA DAHA ÇOK GOL ATTI
Rakip ceza sahasında 149 kez rakip ceza sahasında topla buluşan ve yüzde 57.7 topla oynayan Aslan buna karşın 8 golde kaldı. Fenerbahçe ise son 4 maçta 78 şut çekerken 10.83 gol beklentisi yakaladı.
139 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Mourinho'nun ekibi yüzde 53 topla oynadı ve rakip ağları tam 16 kez havalandırdı.
Galatasaray'ın hücumda çok daha aktif ve üretken olmasına rağmen ezeli rakibinin yarısı kadar gol atması bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntıları gözler önüne seriyor.
Grafik: Takvim Gazetesi
2-2'lik Eyüpspor beraberliği ile büyük şok yaşayan Cimbom müthiş bir üretkenlik sağlamasına rağmen bitirici noktalarda sıkıntı yaşamıştı.
Okan Buruk'un ekibi son 4 haftada en önemli hücum parametrelerinin tamamında Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte oynadığı Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor ve Bodrum FK maçlarında toplam 90 şut çekerken, 11.68 gol beklentisi yakaladı.
F.BAHÇE DAHA AZ POZİSYONLA DAHA ÇOK GOL ATTI
Rakip ceza sahasında 149 kez rakip ceza sahasında topla buluşan ve yüzde 57.7 topla oynayan Aslan buna karşın 8 golde kaldı. Fenerbahçe ise son 4 maçta 78 şut çekerken 10.83 gol beklentisi yakaladı.
139 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Mourinho'nun ekibi yüzde 53 topla oynadı ve rakip ağları tam 16 kez havalandırdı.
Galatasaray'ın hücumda çok daha aktif ve üretken olmasına rağmen ezeli rakibinin yarısı kadar gol atması bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntıları gözler önüne seriyor.
Grafik: Takvim Gazetesi