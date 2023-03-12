Galatasaray Tunç Holding yoluna EuroCup'ta devam edecek!

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) 2023 Şampiyonlar Kupası mücadelesinin çeyrek final B Grubu üçüncü ve son maçında Galatasaray Tunç Holding, Econy Gran Canaria'yı 82-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Tunç Holding yoluna EuroCup'ta devam edecek!
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12 Mart 2023 22:31
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) 2023 Şampiyonlar Kupası mücadelesinin çeyrek final B Grubu üçüncü ve son maçında Galatasaray Tunç Holding, Econy Gran Canaria'yı 82-70 yendi.

İspanya'nın Albacete kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 43-39 önde tamamladı. Galatasaray Tunç Holding, Econy Gran Canaria'yı 82-70 mağlup etti.

Bu sonuçla, grubundaki 3 maçta 1 galibiyet alan Galatasaray Tunç Holding, B Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeyrek Final B Grubu maçlarını 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak tamamlayan Galatasaray Tunç Holding, grubunu üçüncü bitirerek yoluna EuroCup'ta devam edecek. Takımımız, EuroCup finallerinde mücadele verecek." bilgisi verildi.

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