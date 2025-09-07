07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Galatasaray, transfer listesine ekledi: Tzolis

Galatasaray, bu sezona formda giren Club Brugge'ün Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'i gündemine aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Sarı-kırmızılıların, Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i gündemine aldığı öne sürüldü.
 
Yunan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu, transfer listesine ekledi. Teknik heyetin onay verdiği oyuncu için Galatasaray'ın ciddi bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor.
 
YABANCI HAKKI VAR, BÜTÇE HAZIR
 
Mevcut yabancı oyuncu kontenjanında boşluğu bulunan Galatasaray'ın, Tzolis transferi için 20-25 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği iddia edildi. Oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında temasların sürdüğü öğrenildi.
 
Transfer döneminin son saatlerine girilirken, bu hamlede önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
 
TZOLIS BU SEZON FORMDA
 
Christos Tzolis, 2024-25 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Club Brugge formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla öne çıkan Yunan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında.
 
MEVCUT SÖZLEŞMESİ
 
Tzolis'in Belçika ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transferi zora soksa da Galatasaray'ın ciddi bir teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
