Galatasaray, Tevfik Fikret'i andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 105. yıl dönümünde andı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:



"Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübünün hami başkanı, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Tevfik Fikret'in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz."



