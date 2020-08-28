3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR

Galatasaray 2. hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesislerinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada tek gol çıktı ve sarı-kırmızılılar maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 22. dakikada yeni transfer Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'den geldi.Galatasaray karşılaşmaya Okan, Elabdelloui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda, Taylan, Feghouli, Babel, Emre ve Diagne 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Turan kaptanlık pazubendini taktı.Galatasaray, İstanbulspor maçının ardından sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.