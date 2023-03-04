Galatasaray tarihinin en rahat mali kongresi!

Galatasaray'da kongreler hararetli geçiyordu. Adnan Polat, merhum başkan Mustafa Cengiz ve Burak Elmas idari açıdan ibra olmamıştı.Krizler çıkmıştı. Mevcut yönetim hem takımın iyi gitmesi hem de saha içindeki projelerle üyelerin takdirini kazanmış durumda.Mart ayında tarihin en rahat mali kongrelerinden biri gerçekleşecek.