Galatasaray tarihinin en rahat mali kongresi!

Galatasaray'da yapılacak olan mali kongrenin bu kez çok rahat geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray tarihinin en rahat mali kongresi!
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04 Mart 2023 12:52
Galatasaray'da kongreler hararetli geçiyordu. Adnan Polat, merhum başkan Mustafa Cengiz ve Burak Elmas idari açıdan ibra olmamıştı.

Krizler çıkmıştı. Mevcut yönetim hem takımın iyi gitmesi hem de saha içindeki projelerle üyelerin takdirini kazanmış durumda.

Mart ayında tarihin en rahat mali kongrelerinden biri gerçekleşecek. 

 
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