Galatasaray taraftarından Fatih Terim ve yönetime tepki

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti.
Sarı - kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime, "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" ve "Yönetim istifa", futbolculara ise "Formayı çıkarın, s.... gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
TERİM, OYUNCULARINA MORAL VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi. Terim, tek tek oyuncuların elini sıkarak mağlubiyet sonrası takıma moral verdi.
Sarı - kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime, "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" ve "Yönetim istifa", futbolculara ise "Formayı çıkarın, s.... gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
TERİM, OYUNCULARINA MORAL VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi. Terim, tek tek oyuncuların elini sıkarak mağlubiyet sonrası takıma moral verdi.