Galatasaray şutta lider, golde 9.

Galatasaray, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray şutta lider, golde 9.
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31 Ekim 2022 10:19
Galatasaray, bu sezon maç başına atılan şutlarda tüm rakiplerini geride bıraktı.

Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, sarı-kırmızılılar sadece 14 gol atabildi.

Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi. 

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