Galatasaray, bu sezon maç başına atılan şutlarda tüm rakiplerini geride bıraktı.



Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, sarı-kırmızılılar sadece 14 gol atabildi.



Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.



