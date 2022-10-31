Galatasaray, bu sezon maç başına atılan şutlarda tüm rakiplerini geride bıraktı.
Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, sarı-kırmızılılar sadece 14 gol atabildi.
Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.
Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, sarı-kırmızılılar sadece 14 gol atabildi.
Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.