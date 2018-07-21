  •  
    G.Saray'da hesapları bozabilecek sakatlık!..
  •  
    F.Bahçe'nin önündeki yeni engel! Görüştüler...
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..
  •  
    Vedaya hazırlanan Fabri yerine "9 aday" birden!

Galatasaray, sezon öncesi tat vermiyor

Galatasaray, hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 yenildi ve üst üste 2. hazırlık maçını kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, sezon öncesi tat vermiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 20:22
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Valencia ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Valencia'ya 2-1 mağlup olurken PSV'den sonra İspanyol rakibine de mağlup oldu.

Galatasaray'ın tek golünü yeni transfer Henry Onyekuru kaydetti. Karşılaşmanın 69. dakikasında Sinan Gümüş'ün pasıyla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Valencia'nın gollerini ise 36. dakikada Ruben Vezo ve 52. dakikada Lato kaydetti. Öte yandan Galatasaray - Valencia maçını tribünlerden 2600 taraftar takip ederken sarı kırmızılı takımın taraftarlarının ağırlıkta olması dikkat çekti.

İSVİÇRE KAMPI SONA ERDİ

İsviçre kampını tamamlayan Galatasaray, bu maçın ardından İstanbul'a dönecek. 25 Temmuz'da Sakaryaspor ile karşılaşacak Galatasaray, 28 Temmuz'da Tunus'a gidip Club Africian takımı ile karşılaşacak. 31 Temmuz tarihinde Yunanistan'a gidecek Fatih Terim'in öğrencileri AEK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampındaki üçüncü hazırlık maçını Valencia ile yaptı. Fribourg’da bulunan Stade St. Léonard’da oynanan karşılaşmayı Valencia 2-1 kazandı.
1 / 33
Galatasaray - Valencia maçından kareler


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için