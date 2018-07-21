Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampındaki üçüncü hazırlık maçını Valencia ile yaptı. Fribourg’da bulunan Stade St. Léonard’da oynanan karşılaşmayı Valencia 2-1 kazandı. 1 / 33 Galatasaray - Valencia maçından kareler

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren, İspanya La Liga'nın güçlü takımlarındanile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Valencia'yamağlup olurken PSV'den sonra İspanyol rakibine de mağlup oldu.Galatasaray'ın tek golünü yeni transferkaydetti. Karşılaşmanın 69. dakikasında Sinan Gümüş'ün pasıyla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.Valencia'nın gollerini ise 36. dakikada Ruben Vezo ve 52. dakikada Lato kaydetti. Öte yandan Galatasaray - Valencia maçını tribünlerden 2600 taraftar takip ederken sarı kırmızılı takımın taraftarlarının ağırlıkta olması dikkat çekti.İsviçre kampını tamamlayan Galatasaray, bu maçın ardından İstanbul'a dönecek. 25 Temmuz'da Sakaryaspor ile karşılaşacak Galatasaray, 28 Temmuz'da Tunus'a gidip Club Africian takımı ile karşılaşacak. 31 Temmuz tarihinde Yunanistan'a gidecek Fatih Terim'in öğrencileri AEK ile hazırlık maçında karşılaşacak.