Galatasaray, şeytanın bacağını kırdı!

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galip geldi.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 7 Kasım 2024'te sahasında bir başka İngiliz takımı Tottenham karşısında 3-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi gördü.
Bu süreçteki Avrupa performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan "Cimbom" 7 maç sonra Liverpool'u yenerek kazanamama serisini noktaladı.
