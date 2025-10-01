30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Galatasaray, şeytanın bacağını kırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç sonra iç sahada kazandı.

calendar 01 Ekim 2025 01:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, şeytanın bacağını kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galip geldi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 7 Kasım 2024'te sahasında bir başka İngiliz takımı Tottenham karşısında 3-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

Bu süreçteki Avrupa performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan "Cimbom" 7 maç sonra Liverpool'u yenerek kazanamama serisini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
