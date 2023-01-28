OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

ICARDI KALEYİ YOKLADI

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

LEO DUBOIS HARİKA VURDU

OKAN BURUK'TAN HAMLE

RASHICA, KALECİYİ GEÇEMEDİ

RASHICA SAHNE ALDI





YUNUS AKGÜN'DEN İLK GOL!

GALATASARAY'DAN 13. GALİBİYET

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Leo Dubois, 89. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün attı.Galatasaray'da Mauro Icardi, 45. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.Galatasaray, ligdeki puanını 48'e çıkardı ve ligde liderliğini sürdürdü. Giresunspor, 21 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki galibiyet serisini 13'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde ilk kez 10 maç üst üste kazandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, bu galibiyetle tarihe geçti. Buruk, Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.Genç teknik adam ayrıca Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 9. dakikada rakip kaleyi yokladı. Icardi, sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, bu topu kurtardı.Galatasaray, karşılaşmanın 42. dakikasında penaltı kazandı. 41. dakikada Kerem'in sağdan pasında Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek önce oyunu sürdürdü. Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına Mauro Icardi geçti. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.Galatasaray, 45+3. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Icardi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Ardından savunmadan dönen topu Onurcan elinden kaçırdı. O bölgede Mertens önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.Galatasaray, Giresun'da soyunma odasına 1-0 önde gitti.Galatasaray, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Leo Dubois harika vurdu. Kaleci Onurcan uzansa da gole engel olamadı. Fransız futbolcu, Galatasaray forması altında ilk golünü attı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Sarı-kırmızılılarda Juan Mata, Milot Rashica ve Berkan Kutlu oyuna dahil oldu. Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kerem kenara geldi.Galatasaray'da Milot Rashica, 78. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta kaleci Onurcan'la karşı karşıya kalan Kosovalı futbolcu, Onurcan'ı geçemedi.Galatasaray'da 89. dakikada Milot Rashica sahne aldı. Kosovalı futbolcu, 89. dakikada Onurcan'ı mağlup etti farkı 3'e çıkardı. Rashica da, Duobis gibi Galatasaray'da ilk golünü attı.Galatasaray'da son sözü Yunus Akgün söyledi. Genç yıldız, bu sezonki ilk golünü Giresunspor'a karşı 90+5'te attı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Giresunspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.45+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.