Galatasaray şartlarını sordu: Orban & Mikautadze

Kış transfer dönemi için çalışmaları başlayan Galatasaray, iki yıldız için düğmeye bastı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın şartlarını sordu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı kırmızılı takım hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmelere başladı.
İKİSİNDEN BİRİ BİTECEK
Galatasaray yönetimi iki golcüden birini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
24 yaşındaki golcü Georges Mikautadze, Lyon'da bu sezon 6 gol ve 1 asist yaptı. 22 yaşındaki Gift Orban ise bu sezon 5 maçta forma giyebildi ve 2 gollük katkı sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın şartlarını sordu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı kırmızılı takım hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmelere başladı.
İKİSİNDEN BİRİ BİTECEK
Galatasaray yönetimi iki golcüden birini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
24 yaşındaki golcü Georges Mikautadze, Lyon'da bu sezon 6 gol ve 1 asist yaptı. 22 yaşındaki Gift Orban ise bu sezon 5 maçta forma giyebildi ve 2 gollük katkı sağladı.