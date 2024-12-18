Galatasaray şartlarını sordu: Orban & Mikautadze

Galatasaray, Lyon forması giyen iki golcü Georges Mikautadze ve Gift Orban'ı gündemine aldı. Transfer için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray şartlarını sordu: Orban & Mikautadze
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18 Aralık 2024 22:53
Kış transfer dönemi için çalışmaları başlayan Galatasaray, iki yıldız için düğmeye bastı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın şartlarını sordu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı kırmızılı takım hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmelere başladı.

İKİSİNDEN BİRİ BİTECEK

Galatasaray yönetimi iki golcüden birini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

24 yaşındaki golcü Georges Mikautadze, Lyon'da bu sezon 6 gol ve 1 asist yaptı. 22 yaşındaki Gift Orban ise bu sezon 5 maçta forma giyebildi ve 2 gollük katkı sağladı.

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