Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'i ağırladı. Türk Telekom Stadı'nın zeminin bakımda olması nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip PSV Eindhoven oldu.



Galatasaray tek golü 84. dakikada oyuna ikinci yarı giren Mbaye Diagne'den geldi.



PSV Eindhoven'in gollerini 37. dakikada Chukwunonso Madueke ve 59. dakikada Marco van Ginkel kaydetti. Konuk ekip PSV'de Olivier Boscagli 74. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



GALATASARAY'IN YENİ RAKİBİ ST. JOHNSTONE



Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.



FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'la karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada ilk 11'de görev alan Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel, İstanbul'daki ikinci maçta yedek soyundu. Terim, bu üç oyuncunun yerine Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve De Andre Yedlin'e forma verdi.



Terim ayrıca ilk maçta Hollanda'ya götürmediği Mbaye Diagne'yi rövanşta maç kadrosuna alarak yedek soyundurdu.



BARIŞ ALPER YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.



Geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde tamamlayan 21 yaşındaki Ümit Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk kez PSV Eindhoven karşılaşmasında görevlendirildi.



YÜZDE 50 ORANINDA SEYİRCİ



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla maçlara seyirci alınmamasının ardından takımlarından uzak kalan Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven maçıyla birlikte tribünlere geri döndü.



Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında tribünlere giren taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte desteklerini gösterirken, stat önünde de takım otobüsünü coşkuyla karşıladı.



SCHMIDT'TEN TEK DEĞİŞİKLİK



PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, İstanbul'da oynanan rövanş maçında kadroda tek değişiklik yaptı.



Alman teknik adam, ilk maçta görev yapan Yorbe Vertessen'in yerine Cody Gakpo'yu görevlendirdi.



GALATASARAY GOL BULAMADI,

PSV HATAYI YİNE AFFETMEDİ



Karşılaşmanın ilk yarısına tempolu başlamak isteyen Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında istediği hücum organizasyonlarını üretemedi. Orta sahada topu kaptığında sıkça pas yapan Galatasaray, PSV kalesine etkili ataklar üretemedi. PSV ilk maçta almış olduğu 5-1'in avantajıyla, ilk yarının ilk 30 dakikalık bölümünde pek fazla hücumu düşünmedi. İlk yarının sonlarında doğru daha fazla Galatasaray kalesine giden PSV, 37. dakikada öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu ve PSV soyunma odasına önde gitti. Fatih Terim ise Muslera'nın topu tutmayıp yurumlamasına golden sonra tepki gösterdi.



TERİM'DEN BABEL, DIAGNE HAMLESİ



Mücadelenin ikinci yarısına Fatih Terim değişikliklerle başlamayı tercih etti. Mustafa Muhammed ve Barış Alper Yılmaz'ı oyundan alan Fatih Terim, Ryan Babel ile Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.



PSV İKİNCİ GOLÜ BULDU



Galatasaray oyuncu değişikliklerin ardından istediği oyunu yine ortaya koyamayınca, PSV Eindhoven daha fazla sarı-kırmızı takımın kalesine gelmeye başladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde, PSV Eindhoven skoru 2-0 yaptı. Götze sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Van Ginkel vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fernando Muslera bu golün ardından savunmadaki arkadaşlarına kızdı.



MAÇIN SKORU DIAGNE'DEN



Galatasaray karşılaşmanın son bölümünde oyuna ikinci yarı giren Mbaye Diagne ile skoru 2-1 yaptı. Emre Taşdemir'in ortasında Diagne topu ağlara gönderdi ve bu gol, karşılaşmanın skorunu belirledi. Galatasaray, PSV karşısında Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Sarı-kırmızılı takım yoluna artık UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera topu kornere çeldi.

59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir'in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne, şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)

Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)



