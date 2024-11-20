Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Wolfsburg ile karşılaştı. AOK Stadı'nda oynanan maçı Wolfsburg 5-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp, 31. dakikada Minge ve 90+6. dakikada Lattwein kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla çıktığı 4 maçı da kaybetti. Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Wolfsburg bu sonuçla da puanını 6'ya çıkardı.
Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray, Lyon'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Roma'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutunda savunmadan seken top Popp'un önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-0.
15. dakikada Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Minge'yi gördü. Minge, ceza yayı üzerinden düzgün ve sert bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0.
85. dakikada Wolfsburg etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Endemann, penaltı noktasına hareketlenen Popp'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gamze gole izin vermedi.
88 dakikada Wolfsburg farkı 4'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi. İyi yükselen bu futbolcu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 4-0.
90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Popp, ön direğe hareketlenen Lattwein'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.
Stat: Wolfsburg
Hakemler: Ivana Projkovska (Kuzey Makedonya), Svitlana Grushko (Ukrayna), Stasa Spur (Slovenya)
Wolfsburg: Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering (Dk. 62 Wedemeyer), Linder, Huth (Dk. 62 Endemann), Kielland (Dk. 62 Lattwein), Minge, Blomqvist (Dk. 69 Brand), Beerensteyn (Dk. 80 Kalma), Popp
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Eda Karataş, Sare Öztürk, Jackmon, Arzu Akkurt (Dk. 81 İsmigül Yalçıner), Bakarandze, Emine Esen, Arzu Karabulut, Diallo (Dk. 46 Berna Yeniçeri), Usme (Dk. 76 İrem Eren), Staskova
Goller: Dk. 3, Dk. 15 ve Dk. 88 Popp, Dk. 31 Minge, Dk. 90+6 Lattwein (Wolfsburg)
Sarı kart: Dk. 74 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp, 31. dakikada Minge ve 90+6. dakikada Lattwein kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla çıktığı 4 maçı da kaybetti. Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Wolfsburg bu sonuçla da puanını 6'ya çıkardı.
Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray, Lyon'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Roma'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutunda savunmadan seken top Popp'un önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-0.
15. dakikada Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Minge'yi gördü. Minge, ceza yayı üzerinden düzgün ve sert bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0.
85. dakikada Wolfsburg etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Endemann, penaltı noktasına hareketlenen Popp'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gamze gole izin vermedi.
88 dakikada Wolfsburg farkı 4'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi. İyi yükselen bu futbolcu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 4-0.
90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Popp, ön direğe hareketlenen Lattwein'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.
Stat: Wolfsburg
Hakemler: Ivana Projkovska (Kuzey Makedonya), Svitlana Grushko (Ukrayna), Stasa Spur (Slovenya)
Wolfsburg: Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering (Dk. 62 Wedemeyer), Linder, Huth (Dk. 62 Endemann), Kielland (Dk. 62 Lattwein), Minge, Blomqvist (Dk. 69 Brand), Beerensteyn (Dk. 80 Kalma), Popp
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Eda Karataş, Sare Öztürk, Jackmon, Arzu Akkurt (Dk. 81 İsmigül Yalçıner), Bakarandze, Emine Esen, Arzu Karabulut, Diallo (Dk. 46 Berna Yeniçeri), Usme (Dk. 76 İrem Eren), Staskova
Goller: Dk. 3, Dk. 15 ve Dk. 88 Popp, Dk. 31 Minge, Dk. 90+6 Lattwein (Wolfsburg)
Sarı kart: Dk. 74 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi)