Galatasaray, sahasında Dijon'a kaybetti!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 75-72 yenildi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, farkın birkaç kez çift haneye çıktığı ilk çeyreği 24-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte çabuk toparlanan ev sahibi ekip, 17. dakikada 34-34'te rakibini yakaladı. İlk yarının bitimine 35 saniye kala 41-38 öne geçen Galatasaray Nef, devre arasına da bu skorla üstün girdi.



Mücadelenin üçüncü çeyreğinde üstünlüğü elden bırakmayan Galatasaray, farkı 9 sayıya kadar çıkardığı periyotu 59-55 önde geçti. Son çeyrekte rakibinin öne geçmesini önleyemeyen sarı-kırmızılı takım, son anlardaki çabasına rağmen istediğini alamadı ve sahadan 75-72 mağlup ayrıldı.



Galatasaray'da 15 sayı 18 ribauntla mücadele eden Kravish, 14 sayı üreten Okben Ulubay ile 11'er sayı kaydeden Akoon-Purcell ve Trimble'ın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.



Konuk takımda 18 sayı, 10 asistle mücadele eden Holston ile 16 sayı bulan Chase Simon galibiyette önemli rol aldı.



Gruptaki ilk 2 karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray, I Grubu'ndaki ilk maçını kaşbetti. JDA Dijon ise 3. maçında 2. galibiyetini aldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan)



Galatasaray Nef: Akoon-Purcell 11, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 6, Kravish 15, Trimble 11, Rıdvan Öncel 4, Okben Ulubay 14, Ege Arar, Eray Aydoğan 3



JDA Dijon: Alingue 4, Carrington 13, Galliou 3, Holston 18, Kelly 9, Ducote, Loum 12, Chase Simon 16, Katic



1. Periyot: 16-24



Devre: 41-38



3. Periyot: 59-55





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