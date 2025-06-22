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Galatasaray, Richarlison'u alternatiflere ekledi!

Galatasaray, Osimhen'in olmaması durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Richarlison'u gündemine getirdi.

calendar 22 Haziran 2025 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 11:57
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Richarlison'u alternatiflere ekledi!
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Galatasaray Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif listesini oluşturmaya devam ediyor. Son olarak listeye Tottenham'ın yıldız golcüsü Richarlison eklendi.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı ekip, Richarlison'u gündemine getirdi. Brezilyalı yıldız, Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Richarlison son olarak 2022'de 58 milyon Euro karşılığında Everton'dan Tottenham'a transfer oldu. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 24 maçta 942 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 5 gol, 2 asist kaydetti. Richarlison'un mevcut transfer değeri 20 milyon Euro. 

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