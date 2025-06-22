Galatasaray Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif listesini oluşturmaya devam ediyor. Son olarak listeye Tottenham'ın yıldız golcüsü Richarlison eklendi.
TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI
Posta gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı ekip, Richarlison'u gündemine getirdi. Brezilyalı yıldız, Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Richarlison son olarak 2022'de 58 milyon Euro karşılığında Everton'dan Tottenham'a transfer oldu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 24 maçta 942 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 5 gol, 2 asist kaydetti. Richarlison'un mevcut transfer değeri 20 milyon Euro.
TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI
Posta gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı ekip, Richarlison'u gündemine getirdi. Brezilyalı yıldız, Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Richarlison son olarak 2022'de 58 milyon Euro karşılığında Everton'dan Tottenham'a transfer oldu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 24 maçta 942 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 5 gol, 2 asist kaydetti. Richarlison'un mevcut transfer değeri 20 milyon Euro.
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