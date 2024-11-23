Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor!

11 maçta 10 galibiyet alan Galatasaray, Bodrum karşısında kazanması durumunda lig tarihinde ilke imza atacak. Sarı kırmızılı takım, ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanını elde edecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor!
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23 Kasım 2024 09:57
Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, bugün Bodrum deplasmanına tarihi bir rekoru kırmak için çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar, Bodrum karşısında kazanması durumunda ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanını elde edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta deplasmanda üst üste galibiyet serisini 14 maça çıkararak kendi rekorunu da geliştirmeyi hedefliyor. Cim-Bom'da yıldız oyuncu Icardi ve Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.

SANCHEZ'SİZ SIKINTI YAŞIYOR

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, Sanchez'in oynamadığı maçlarda ciddi savunma zaafları yaşadı. Beşiktaş'a 5-0, Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilen takım, ligdeki tek beraberliğini de Sanchez'siz Kasımpaşa karşısında aldı. Başarılı oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Nelsson'un oynaması bekleniyor. 

 
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