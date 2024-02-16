Galatasaray, Prag'ı ikinci kez devirdi

Sparta Prag'ı 3-2 yenen Galatasaray rakibiyle yaptığı 5. resmi maçta 2. kez galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray, Prag'ı ikinci kez devirdi
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16 Şubat 2024 00:22
Son güncelleme 16 Şubat 2024 00:30
Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek Çek rakibi ile yaptığı 5. resmi maçta 2. kez kazandı.

Çekya temsilcisiyle daha önce 4 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yaklaşık 27 yıl sonra rakibiyle bir kez daha karşılaşan Galatasaray, kazanarak galibiyet sayılarını eşitledi.

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