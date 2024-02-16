Galatasaray, Prag'ı ikinci kez devirdi

Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek Çek rakibi ile yaptığı 5. resmi maçta 2. kez kazandı.
Çekya temsilcisiyle daha önce 4 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yaklaşık 27 yıl sonra rakibiyle bir kez daha karşılaşan Galatasaray, kazanarak galibiyet sayılarını eşitledi.
Çekya temsilcisiyle daha önce 4 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yaklaşık 27 yıl sonra rakibiyle bir kez daha karşılaşan Galatasaray, kazanarak galibiyet sayılarını eşitledi.