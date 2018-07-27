Galatasaray potada 3 transfer açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladıktan kısa bir süre sonra 3 transfer açıklaması yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol ile geçiren Can Korkmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Antalyaspor'da oynayan 23 yaşındaki Hasan Emir Gökalp ile 2+1 yıllık, Ayberk Olmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol ile geçiren Can Korkmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Antalyaspor'da oynayan 23 yaşındaki Hasan Emir Gökalp ile 2+1 yıllık, Ayberk Olmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın