Galatasaray potada 3 transfer açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladıktan kısa bir süre sonra 3 transfer açıklaması yaptı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.Son olarak geçtiğimiz sezonu Sakarya Büyükşehir Basketbol ile geçiren Can Korkmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Geçen sezon Antalyaspor'da oynayan 23 yaşındaki Hasan Emir Gökalp ile 2+1 yıllık, Ayberk Olmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.