Galatasaray Nef, finale yükseldi

Bursa'da düzenlenen Frutti Extra Cup'ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor'u 69-64 skorla mağlup etti.
Frutti Extra Cup'ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17'lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis'in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49'luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas'ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64'lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Frutti Extra Cup'ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17'lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis'in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49'luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas'ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64'lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
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