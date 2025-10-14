14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray MCT Technic, İtalya deplasmanında

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Trieste ekibiyle Çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta ikinci galibiyetini hedefliyor.

calendar 14 Ekim 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, İtalya deplasmanında
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Çarşamba günü İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
 
Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.
 
32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
