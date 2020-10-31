Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a eksik çıktıklarını söyleyen Fatih Mert "Koronavirüs nedeniyle eksik geldik. Ona rağmen elimizden geleni yaptık. Alpe Potuk kart cezası nedeniyle oynamadı. Her şeye rağmen Galatasaray'dan puan almaya geldik ama olmadı." dedi.



Fatih Mert ayrıca "İlk yarıdaki hakem kararları da adil değildi. Bunu iki hafta önce Rize'de de yaşadık. İlk yarıda belki Atakan'ın pozisyonu penaltı olabilirmiş. Hakem arkadaşlarımız biraz daha dikkatli olabilirler." diye konuştu.



"MUSTAFA CENGİZ TEBRİK ETTİ"



Başkent ekibinin başkanı son olarak "Erman Toroğlu, 'Ankaragücü yerlerde sürünüyor' diyor ama takımım yerlerde sürünmüyor. Biz, Galatasaray karşısına birçok eksikle çıktık. Lütfen biraz insaf. Mustafa Cengiz, bizim takımı tebrik etti." diyerek sözlerini noktaladı.



