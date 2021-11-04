GRUPTA SON DURUM

📈UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 8 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray kalesinde ilk kez gol gördü.



✅1-0 Lazio

✅0-0 Marsilya

✅0-1 L. Moskova

❌1-1 L. Moskova pic.twitter.com/0LnZU5d9nC



— Sporx (@sporx) November 4, 2021

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

GALATASARAY BÜYÜK DESTEKLE BAŞALDI

MUAZZAM KONTRATAK, MUAZZAM GOL!

İKİNCİ YARI AYNI SENARYOYLA BAŞLADI

İLK HATA GOL OLDU

ABLUKA GOLE DÖNÜŞMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı. Galatasaray, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez topu ağlarında gördü.Grupta yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.4 - Lazio*3 - Marsilya*2 - Lokomotiv MoskovaLazio ile Marsilya'nın 1'er maçı eksik.UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.Teknik direktör Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, Rusya temsilcisi karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de sahada sürdü.Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne yer aldı.Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.Galatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.Maça büyük taraftar desteğiyle başlayan Galatasaray, mücadeleye savunma güvenliğini ön planda tutup kazanılan toplarla direk ve kontra hücumlar aradı. Lokomotiv Moskova ise topa sahip olmasına rağmen bunu pozisyona dönüştüremedi. Lokomotiv Moskova, sürekli kanatlardan ortalar yaparken bu ataklarda Nelsson ve Marcao'nun başarısı dikkat çekti.Temsilcimiz oyunu dikkatli bir şekilde ve kontrol altında götürürken zaman zaman tehlikeli ataklar düzenledi. İlk kez 13. dakikada gole yaklaşan Galatasaray, Feghouli'nin yay üzerinden vurduğu ancak çerçeveyi bulmayan şutla bu fırsatı kaçırdı.Galatasaray, üst üste kontrataklar düzenlerken Lokomotiv Moskoa pozisyona giremedi. 18'de Kere, 21'de Cicaldau, 35'te Aanholt golle burun buruna geldi.Yüksek taraftar desteğiyle oynayan Galatasaray, 43. dakikada muazzam kontratakla öne geçti.Berkan'ın kestiği atak sonrası kontraya kalkan Galatasaray'da Hollandalı sol bek Van Aanholt ceza sahası önünden pasını Feghouli'ye gönderdi. Cezayirli oyuncu yayın içinden bekletmeden kaleye plase şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.Galatasaray, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Lokomotiv Moskova, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Nenakhov ve Lisakovich'in yerine Zhivoglyadov ve Smolov oyuna dahil oldu.Galatasaray, yine Lokomotiv'e topu bırakıp kontrataklar aradı. Kaleisnde pozisyon vermeyen Galatasaray, 72. dakikada yaptığı ilk hatada kalesinde golü gördü.Sağ kanattan gelişen Lokomotiv atağında Maradishvili ceza sahası içine yerden sert ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Kamano, boş kaleye vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.1-1'den sonra Fatih Terim, iki oyuncu birden değiştirdi. Daha öncesinde Feghouli yerine Barış Alper'i alan Fatih Terim, bu kez Morutan ve Aanholt yerine Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram'ı oyuna sürdü.Galatasaray, oyuncu değişiklikleri sonrası maçı tek kaleye çevirdi. Lokomotiv Moskova kalesini abluka altına Galatasaray, birçok fırsat yakalasa da bir türlü üstünlük golünü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.31. dakikada soldan Rybus'un yaptığı ortada, ceza sahasında Lisakovich'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.