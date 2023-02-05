Galatasaray, ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etti

Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.



Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 12 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor ve Trabzonspor'u yendi.



Galatasaray, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak oldu.



Bu arada Okan Buruk, lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet gören ilk Türk teknik direktör unvanını elde etti.



Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı



Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı.



Süper Lig'deki son 12 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.



Son 15 resmi maçında 40 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 10 gol gördü.





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