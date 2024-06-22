Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'nın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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