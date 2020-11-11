Galatasaray, Khimki'ye konuk olacak

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında perşembe günü Ukrayna'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Yuzhny şehrindeki Olymp Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Son 32 turunun rövanş karşılaşması da 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.
Yuzhny şehrindeki Olymp Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Son 32 turunun rövanş karşılaşması da 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.