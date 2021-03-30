Galatasaray camiasının en önemli gündem maddelerinden biri olan, uzun zamandır çözüm bekleyen Kemerburgaz'daki arazi konusunda büyük bir adım atıldı. Enerji Bakanlığı daha önce, arazi üzerinde madencilik yapan firmanın ruhsatını iptal etmişti.



Söz konusu firma pazartesi günü araziden tahliye edildi ve bölgeye Galatasaray bayrağı dikildi. Bu gelişme; kulübün bazı tesislerinin Türk Telekom Stadı'na daha yakın olan Kemerburgaz'a taşınmasının önünü açacak.



2 YILDA BİTİRİLECEK



Galatasaray'ın yeni tesislerinin inşa edileceği Kemerburgaz'daki arazinin bir kısmı maden işletmesi ile çakışıyordu. Arazi sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilmesine rağmen maden şirketi, araziyi terk etmemiş ve süreç uzamıştı.



Tahliyenin ardından arazi, Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve spor tesisinin kuruluşu için gereken çalışmalara başlayabilmesi için Galatasaray'a devredilecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kemerburgaz tesislerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyor.



BAŞKAN CENGİZ NE DEMİŞTİ?



"Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak."



