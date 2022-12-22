Galatasaray - Keçiörengücü: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.
KUPADA KRAL ORANLAR MAHALLENİN GÜZEL BAYİSİ VE İDDAA'DA
Eksikler
Galatasaray'da tedavileri süren Ross, Icardi, Yunus ve Oliveira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray
Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Alper, Seferovic.
Keçiörengücü
Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali.
17. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Keçiörengücü tarihlerinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu karşılaşmalardan 8 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Galatasaray bu karşılaşmaların evinde oynadığı 8 maçlık bölümünden ise 5 galibiyet 3 beraberlik çıkarmayı bildi.
Bu tura nasıl geldiler?
Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.
Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.
KUPADA KRAL ORANLAR MAHALLENİN GÜZEL BAYİSİ VE İDDAA'DA
Eksikler
Galatasaray'da tedavileri süren Ross, Icardi, Yunus ve Oliveira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray
Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Alper, Seferovic.
Keçiörengücü
Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali.
17. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Keçiörengücü tarihlerinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu karşılaşmalardan 8 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Galatasaray bu karşılaşmaların evinde oynadığı 8 maçlık bölümünden ise 5 galibiyet 3 beraberlik çıkarmayı bildi.
Bu tura nasıl geldiler?
Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.
Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.
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