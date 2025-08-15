Galatasaray kalesini kapattı!

Galatasaray, yeni sezona çok iyi başladı.
Süper Lig'de ikide iki yapan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 6 gol attı ve kalesinde gol görmedi.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
