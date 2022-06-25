Galatasaray istedi, Joao Mario kararını verdi!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Joao Mario için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.



A Bola'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın teklif yaptığı oyuncunun Benfica'dan ayrılmak istemediği belirtildi.



AYRILMAK İSTEMİYOR!



Haberde Portekizli oyuncunun yeni teknik direktör Roger Schmidt'in güvenini kazandığı ve takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.



KAMPA KATILACAK!



Öte yandan yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip Benfica'nın hazırlık kampına katılacağı kaydedildi.



Başarılı orta saha bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı maçta, 45 maçta 4 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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