Galatasaray istedi, Di Maria vazgeçti

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Juventuslu yıldız Angel Di Maria'yla ilgili İtalya'dan yeni bilgi paylaşıldı.



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre Angel Di Maria'nın Süper Lig'in transfer döneminin son gününde Türkiye'ye gelmeyeceğini belirtti. Arjantinli yıldızın sezonu Juventus'ta tamamlama kararı verdiği ifade edilirken gelecekte anlaşma durumunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.



Di Maria bilindiği gibi Ocak ayında Arjantin'le Dünya Kupası zaferi kaldırmıştı.



Sezon başında PSG'den Juventus'a bedelsiz olarak giden Di Maria, Juventus'ta çıktığı 18 maçta 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.





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