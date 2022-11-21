Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin iki puan arkasında ikinci sırada giren Galatasaray, istatistiklerde ise zirvede yer alıyor.Süper Lig'in en çok gol beklentisi üreten, en az rakibe gol beklentisi fırsatı veren, en çok ceza sahasında topla buluşan, en çok şut çeken, en çok isabetli şut atan, en çok korner kullanan ve en çok şutu direkten dönen takımı sarı-kırmızılılar oldu.Son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası sonrasında çıkacağı ilk maçta İstanbulspor'u yenerek çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.