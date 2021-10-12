Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlayacak!

Galatasaray İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlayacak!
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12 Ekim 2021 10:34
Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Geçen hafta cumartesi günü Tuzlaspor ile hazırlık maçında mücadele eden sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray İstanbulspor maçı 12 Ekim Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den naklen yayınlanacak.


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