Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk ediyor.



Geçen hafta cumartesi günü Tuzlaspor ile hazırlık maçında mücadele eden sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.



Galatasaray İstanbulspor maçı 12 Ekim Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele GS TV'den naklen yayınlanacak.



