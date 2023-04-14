Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Cim Bom 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Bugün de 54. randevu Nef Stadyumu'nda oynanacak.Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu için sarı alarm verildi... Sarı-Kırmızılılar'davekart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.Teknik direktör Okan Buruk'un, gereksiz ve basit kartlar konusunda dikkatli olmaları yönünde oyuncularına uyarı üstüne uyarıda bulunduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, güçlü rakibi Kayseri karşısında skorun erken gelmesi durumunda sınırdaki yıldızlardan birkaçını tedbir amaçlı kenara almayı düşünüyor.