Galatasaray'ın yıldızları tehlikede!

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray bugün Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın yıldızları ise tehlike altında. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yıldızları tehlikede!
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14 Nisan 2023 10:03
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Cim Bom 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Bugün de 54. randevu Nef Stadyumu'nda oynanacak. 

SARI ALARM

Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu için sarı alarm verildi... Sarı-Kırmızılılar'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

OKAN BURUK UYARDI

Teknik direktör Okan Buruk'un, gereksiz ve basit kartlar konusunda dikkatli olmaları yönünde oyuncularına uyarı üstüne uyarıda bulunduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, güçlü rakibi Kayseri karşısında skorun erken gelmesi durumunda sınırdaki yıldızlardan birkaçını tedbir amaçlı kenara almayı düşünüyor. 

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ






 
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