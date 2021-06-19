Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.
Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Burak Elmas, son 3 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olsa da bu sandıklardan aldığı oylarla başkanlık koltuğunun sahibi oldu.
Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.
İŞTE SON SONUÇLAR
1541: Burak Elmas
1500: Eşref Hamamcıoğlu
893: Metin Öztürk
679: Yiğit Şardan
92: İbrahim Özdemir
Burak Elmas'ın listesi
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:
Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır.
Burak Elmas 3 yıl görev yapacak
Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.
Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı
Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.
Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.
Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.
Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Burak Elmas, son 3 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olsa da bu sandıklardan aldığı oylarla başkanlık koltuğunun sahibi oldu.
Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.
İŞTE SON SONUÇLAR
1541: Burak Elmas
1500: Eşref Hamamcıoğlu
893: Metin Öztürk
679: Yiğit Şardan
92: İbrahim Özdemir
Burak Elmas'ın listesi
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:
|Sandık
|Kullanılan oy
|Metin Öztürk
|İbrahim Öztürk
|Eşref Hamamcıoğlu
|Burak Elmas
|Yiğit Şardan
|Geçersiz oy
|1
|129
|32
|5
|48
|27
|16
|1
|2
|173
|46
|4
|75
|36
|12
|-
|3
|163
|38
|4
|73
|34
|14
|-
|4
|141
|29
|9
|47
|38
|18
|-
|5
|160
|35
|2
|65
|36
|21
|1
|6
|153
|31
|4
|54
|36
|27
|1
|7
|152
|26
|-
|66
|45
|14
|1
|8
|151
|28
|2
|68
|34
|18
|1
|9
|155
|21
|7
|56
|47
|23
|1
|10
|142
|25
|4
|62
|44
|7
|-
|11
|149
|30
|4
|44
|53
|18
|-
|12
|144
|17
|4
|41
|57
|25
|-
|13
|150
|18
|3
|45
|59
|25
|-
|14
|133
|34
|3
|15
|45
|36
|-
|15
|149
|17
|4
|41
|67
|18
|2
|16
|161
|30
|1
|51
|54
|25
|-
|17
|163
|34
|6
|44
|53
|26
|-
|18
|133
|18
|3
|41
|49
|22
|-
|19
|142
|18
|1
|37
|68
|17
|1
|20
|139
|29
|4
|36
|52
|18
|-
|21
|147
|33
|1
|45
|50
|18
|2
|22
|138
|30
|3
|47
|43
|14
|1
|23
|156
|33
|1
|43
|70
|9
|-
|24
|166
|39
|1
|56
|58
|10
|2
|25
|184
|40
|4
|61
|65
|10
|4
|26
|178
|50
|2
|50
|51
|23
|2
|27
|200
|43
|2
|36
|64
|55
|-
|28
|195
|20
|1
|51
|71
|51
|1
|29
|176
|25
|1
|52
|64
|34
|-
|30
|205
|24
|2
|50
|71
|58
|TOPLAM
|4727
|893
|92
|1500
|1541
|682
|19
Burak Elmas 3 yıl görev yapacak
Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.
Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı
Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.
Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.
Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.