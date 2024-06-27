Galatasaray'ın transferlerinde kaptanların etkisi

Son dönemde transfer gündeminde Galatasaray'daki kaptan olan isimlerin etkisi dikkatlerden kaçmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın transferlerinde kaptanların etkisi
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27 Haziran 2024 10:44
Galatasaray'ın kadrosunda Dries Mertens, Mauro Icardi ile Fernando Muslera gibi tecrübeli isimlerin olması öne çıkıyor.

Galatasaray'ın aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, son 2 yılda Süper Lig'de şampiyonluk kazanması da transfer görüşmelerinde önemli faktörler olarak göze çarpıyor.

Takım kaptanları, ismi Galatasaray ile anılan birçok yıldız isme Galatasaray için referans olup transfer olması yönünde telkinlerde bulunuyor.

Bu isimlerden en büyük örneği olarak Mertens'in vatandaşı olan Michy Batshuayi ile görüşüp transferde rol alması oldu.

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