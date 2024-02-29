Galatasaray'ın serisi sona erdi

Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray evinde 14 maç sonra mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın serisi sona erdi
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29 Şubat 2024 23:17
Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.

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