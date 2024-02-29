Galatasaray'ın serisi sona erdi

Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.
RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.
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