DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLANGIÇ

GALATASARAY'DA KIRMIZI BEKLENTİSİ

GALATASARAY TEHLİKESİ

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

BERKAN KUTLU CEZALI

KONYASPOR'DAN HAMLE

KONYASPOR ATTI, BAYRAK KALKTI

NICOLO ZANIOLO OYUNDA

SON ANDA MUSLERA

ICARDI GOLE YAKLAŞTI

KONYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

RASHICA ATTI, OFSAYT

OKAN BURUK'TAN İKİ HAMLE

KONYASPOR KAZANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, Milot Rashica ile 31. dakikada öne geçerken, Konyaspor bu gole 62. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi. Konyaspor, uzatma dakikalarında Oğulcan Ülgün ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berkan Kutlu, 35. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Berkan Kutlu, gelecek hafta Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Galatasaray, bu sonuçla 60 puanda kaldı. Konyaspor, 34 puana yükseldi.Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Konyaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.Karşılaşma düşük tempoyla başladı. İki takım da ilk dakikalarda net fırsat bulmakta zorlandı.Galatasaray, 15. dakikada kırmızı kart bekledi. Bu dakikada sol kanattan gelişen atakta Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Ahmet Oğuz'a kırmızı kart çıkması yönünde itirazda buluncu. Ancak Galatasaraylı oyuncuların beklediği karar çıkmadı.Galatasaray, 18. dakikada etkili oldu. Milot Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Sehic'te kaldı.Galatasaray, 29. dakikada gole çok yaklaştı. Icardi, arkadan bindirme yapan Boey'i gördü. Boey çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.Milot Rashica ile Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 31. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem, yay üzerindeki Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.Galatasaray'da 35. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü. Berkan, gelecek haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.Galatasaray, Konyaspor deplasmanında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi Konyaspor'da ikinci yarının başında Mame Diouf oyuna dahil oldu. Yeşil-beyazlılarda Alejandro Pozuelo kenara geldi.Konyaspor, 54. dakikada Mame Diouf ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kalkırdı ve gol geçirsiz sayıldı.Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, 55. dakikada oyuna dahil oldu. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren İtalyan yıldız, bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.Konyaspor, 57. dakikada etkili oldu. Calvo'nun ceza sahasına çevirdiği topa Abdülkerim müdahale etti. Kaleye yönelen topu Muslera son anda kurtardı.Galatasaray, 60. dakikada gole yaklaştı. Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta Mauro Icardi ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarıya gitti.Karşılaşmanın 62. dakikasında skora denge geldi. Bruno Paz'ın yerden yay üzerine çevirdiği topu Soner Dikmen çok iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yaptığı vuruş Muslera'ya da çarpıp ağlara gitti.Galatasaray, 71. dakikda Milot Rashica ile bir kez daha önce geçti. Ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR'da izlenen pozisyon sonrası karar değişmedi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 80. dakikada iki değişiklik yaptı. Berkan Kutlu ve Oliveira kenara geldi. Mata ve Lucas Torreira oyuna dahil oldu.Karşılaşmada 1-1 bitecek derken Konyaspor, 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı golle karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.12. dakikada Konyasporlu futbolcu Mahir Emreli'nin sağ kanattan girdiği ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.16. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çizgisinden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.21. dakikada Oliveira'nın ceza sahasından çektiği sert şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.31. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.