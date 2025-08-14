Galatasaray'ın savunmasına İsviçre çakısı: Akanji

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.





Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Manchester City'li Manuel Akanji'nin kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.





Teknik Direktör Okan Buruk'un hem sağ bek hem de sağ stoper oynayabilecek bir isim istemesinden dolayı İsviçreli yıldızın listeye yazıldığı ifade edildi.

City ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek deneyimli futbolcuyla yolların ayrılabileceği kaydedildiAkanji'nin de kariyerinde yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. İsviçreli futbolcunun piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtildi.Akanji defans hattında adeta bir joker görevi görüyor. 30 yaşındaki savunmacı sağ bek ve stoperin dışında sol bekte de şans bulabiliyor. Akanji'nin Guardiola'lı Manchester City'de uyguladığı 3'lü ve 4'lü formasyonlardaki uyumlu görüntüsü dikkatleri çekiyor.Teknik direktör Okan Buruk'un sezon içerisinde uygulamak istediği 3'lü formasyon için Manuel Akanji'nin çok doğru bir isim olduğu vurgulandı. İsviçreli yıldızın tüm değişikliklere uyum sağlayabilmesinin dikkat çektiği bildirildi. Okan Buruk'un da Akanji'yi beğendiği öğrenildi.