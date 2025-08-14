13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Galatasaray'ın savunmasına İsviçre çakısı: Akanji

Galatasaray, Manchester City'den Manuel Akanji'yi kadrosuna katmak istiyor. Çok yönlü savunmacı transferine Okan Buruk onay verirken, İsviçreli yıldız da yeni bir takıma sıcak bakıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Manchester City'li Manuel Akanji'nin kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un hem sağ bek hem de sağ stoper oynayabilecek bir isim istemesinden dolayı İsviçreli yıldızın listeye yazıldığı ifade edildi.



City ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek deneyimli futbolcuyla yolların ayrılabileceği kaydedildi

PİYASA DEĞERİ

Akanji'nin de kariyerinde yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. İsviçreli futbolcunun piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtildi.

ADETA BİR JOKER

Akanji defans hattında adeta bir joker görevi görüyor. 30 yaşındaki savunmacı sağ bek ve stoperin dışında sol bekte de şans bulabiliyor. Akanji'nin Guardiola'lı Manchester City'de uyguladığı 3'lü ve 4'lü formasyonlardaki uyumlu görüntüsü dikkatleri çekiyor.

3'LÜ SİSTEME UYGUN

Teknik direktör Okan Buruk'un sezon içerisinde uygulamak istediği 3'lü formasyon için Manuel Akanji'nin çok doğru bir isim olduğu vurgulandı. İsviçreli yıldızın tüm değişikliklere uyum sağlayabilmesinin dikkat çektiği bildirildi. Okan Buruk'un da Akanji'yi beğendiği öğrenildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
