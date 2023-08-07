Galatasaray'ın Ljubljana kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimipija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın Ljubljana kadrosu belli oldu
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07 Ağustos 2023 12:55
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu;



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