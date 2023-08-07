Galatasaray'ın Ljubljana kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu;
Kulüpten yapılan açıklamada Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu;