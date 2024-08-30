Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
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30 Ağustos 2024 16:43
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 17:00
Galatasaray, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda transfer görüşmelerinde bulunan Wilfried Zaha ve Derrick Köhn, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve eşinin doğum yapmasından dolayı İngiltere'ye giden Gabriel Sara yer almadı.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu ve Sergio Oliveira da Adana deplasmanında yher almayacak.

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