Galatasaray'ın kaderi 17 günde çizilecek!

Galatasaray'ı sıkışık bir takvim bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip önümüzdeki 17 günde 6 karşılaşmaya çıkacak. Ligde 17 Eylül'de Samsunspor ile Rams Park'ta karşılacak olan Cim-Bom 3 gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.
Aslan bu maçtan 3 gün sonra ise Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak, 72 saat içinde bu kez İstanbulspor'a konuk olacak. Ligdeki iki deplasman maçının ardından 30 Eylül'de Ankaragücü ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek olan Cim-Bom, 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Manchester United deplasmanına gidecek. Böylece Okan Buruk ve öğrencilerini 17 günlük süreçte ligde ve Avrupa'da yoğun bir trafiğin içine girecek.
Aslan'ın lig ve Avrupa hedefleri açısından bu fikstürde alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Özelikle Zaha, Tete, Ziyech ve Ndombele gibi tam hazır olmayan isimlerin bu süreçte form durumları da yine büyük önem taşıyor.
Bu nedenle bu oyunculara özel program uygulandığı belirtildi. Okan Buruk'un bu yoğun takvimi dikkate alıp herhangi bir sakatlık yaşanmaması için bazı tedbirlere başvuracağı bildirildi. Buna göre özellikle ligde rotasyon yapılmasının planlandığı ve her oyuncunun göreve hazır olmasının isteneceği öğrenildi.
Buruk'un özellikle Icardi'yi ekonomik kullanmak istediği ve alternatifsiz olan Arjantinli yıldızının ligde her maç 90 dakika sahada kalmayacağı belirtildi
Özel konuklar
Cim-Bom'un gözden çıkardığı Leo Dubois'in dünkü antrenmanda özel misafirleri vardı. Dubois, "Bu sabah çok iyi bir antrenman. Sizlerle tanışmak her zaman bir onurdur Aslanlar. Büyük aşk" paylaşımı yaptı. Fransız oyuncu için ligde bazı takımlara görüşmeler sürüyor.
Aslan bu maçtan 3 gün sonra ise Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak, 72 saat içinde bu kez İstanbulspor'a konuk olacak. Ligdeki iki deplasman maçının ardından 30 Eylül'de Ankaragücü ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek olan Cim-Bom, 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Manchester United deplasmanına gidecek. Böylece Okan Buruk ve öğrencilerini 17 günlük süreçte ligde ve Avrupa'da yoğun bir trafiğin içine girecek.
Aslan'ın lig ve Avrupa hedefleri açısından bu fikstürde alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Özelikle Zaha, Tete, Ziyech ve Ndombele gibi tam hazır olmayan isimlerin bu süreçte form durumları da yine büyük önem taşıyor.
Bu nedenle bu oyunculara özel program uygulandığı belirtildi. Okan Buruk'un bu yoğun takvimi dikkate alıp herhangi bir sakatlık yaşanmaması için bazı tedbirlere başvuracağı bildirildi. Buna göre özellikle ligde rotasyon yapılmasının planlandığı ve her oyuncunun göreve hazır olmasının isteneceği öğrenildi.
Buruk'un özellikle Icardi'yi ekonomik kullanmak istediği ve alternatifsiz olan Arjantinli yıldızının ligde her maç 90 dakika sahada kalmayacağı belirtildi
Özel konuklar
Cim-Bom'un gözden çıkardığı Leo Dubois'in dünkü antrenmanda özel misafirleri vardı. Dubois, "Bu sabah çok iyi bir antrenman. Sizlerle tanışmak her zaman bir onurdur Aslanlar. Büyük aşk" paylaşımı yaptı. Fransız oyuncu için ligde bazı takımlara görüşmeler sürüyor.