Galatasaray'ın Joao Pedro için son teklifi

Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası 30 yaşındaki futbolcu için istediği bonservis bedelini 7'den, 7.5 milyon euro'ya çıkardı.



Bu gelişme sonrası ise Galatasaraylı idareciler, "Açık arttırmaya girmeyeceğiz. 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncu için bu rakamları vermeyiz. Sokağa atılacak paramız yok" şeklinde tavır koydu ve 4.7 milyon euro'luk teklifte kalma kararı aldı.



Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.





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