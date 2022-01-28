Galatasaray'ın hazırlık maçında rakibi Tuzlaspor

Galatasaray, kritik Alanyaspor maçının provasını yapacak ve lige verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hazırlık maçında rakibi Tuzlaspor
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28 Ocak 2022 11:05
Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, çalışma takvimine bir hazırlık maçı ekledi.

Sarı Kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u ağırlayacak. İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, bu karşılaşmada kritik Alanyaspor maçının taktik provasını yapmak istiyor.

Tecrübeli hoca, mücadelenin son bölümünde ise son durumunu merak ettiği oyunculara şans tanımayı planlıyor.

13.00'TE GSTV'DE

Bugün oynanacak Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı saat 13.00'te başlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin resmi YouTube hesabı ve GS TV'den naklen yayınlanması beklenen karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

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