Galatasaray'ın gözü TFF'de; 31 Mayıs sıkıntısı

Deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig'in Haziran'a sarkma ihtimali var. Böyle bir durumda sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde bitecek oyuncuların durumları kafa karıştıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözü TFF'de; 31 Mayıs sıkıntısı
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16 Şubat 2023 11:20
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Deprem faciası nedeniyle lige 1 aylık bir verildi. TFF'nin bu süreçte ligi Mayıs sonunda bitirmek için hafta içine maç koyarak yeni bir fikstür hazırlaması bekleniyor.

Aksi durumda ise ligin Haziran ayına sarkma ihtimali var.

G.SARAY'IN GÖZÜ TFF'DE

Böyle bir durumda sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde bitecek oyuncuların durumları kafa karıştıracak.

Bu isimler arasında Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor ve sarı-kırmızılıların gözü TFF'de.... 

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