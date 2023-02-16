Deprem faciası nedeniyle lige 1 aylık bir verildi. TFF'nin bu süreçte ligi Mayıs sonunda bitirmek için hafta içine maç koyarak yeni bir fikstür hazırlaması bekleniyor.



Aksi durumda ise ligin Haziran ayına sarkma ihtimali var.



G.SARAY'IN GÖZÜ TFF'DE



Böyle bir durumda sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde bitecek oyuncuların durumları kafa karıştıracak.



Bu isimler arasında Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor ve sarı-kırmızılıların gözü TFF'de....



