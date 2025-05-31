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Galatasaray'ın gözdesi Umut Tohumcu

Yüksek bir potansiyele sahip orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Alman ekibi Hoffenheim'dan Umut Tohumcu'ya gözünü dikmiş durumda...

calendar 31 Mayıs 2025 11:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın gözdesi Umut Tohumcu
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Merkez orta sahaya hem genç hem de dinamik bir futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda rotasını Almanya olarak belirledi.

Cimbom, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu için atağa kalktı.


GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Futbol kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam eden 19 yaşındaki futbolcunun birçok maçını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, gelecek sezon Umut Tohumcu'yu renklerine bağlayabilmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Hoffenheim ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Her iki ayağını da etkin şekilde kullanan gurbetçi oyuncu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Hoffenheim'da tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan Umut Tohumcu, 1 gol atarken takımına 3 de asist katkısı sağlamayı bildi. 1.75 boyundaki Tohumcu, profesyonel futbol kariyerinde ise 102 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde 32 gol attı ve 26 da asist üretti.

Almanya'dan birçok kulübün yakın radarında bulunan Umut Tohumcu, alt yaş kategorilerinden itibaren oynadığı Almanya'nın U21 Takımı'nda görev alıyor.

Türkiye Milli Takım yetkilileri de oyuncuya Kırmızı-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor. 

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