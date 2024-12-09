Galatasaray'ın gol uzmanı: Victor Osimhen

Victor Osimhen Sivasspor deplasmanını da boş geçmedi. Nijeryalı golcü, penaltıdan attığı golle bu sezon ligde 7. kez sevindi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gol uzmanı: Victor Osimhen
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09 Aralık 2024 10:28
Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü forvet; kritik Sivasspor deplasmanını da boş geçmedi, kazandığı penaltıyı ağlarla buluşturarak gol serisini sürdürdü. Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, müthiş bir form grafiği yakaladı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 9 maçın 8'inde skor katkısı vermeyi başardı. Öte yandan 25 yaşındaki yıldız; 7 gol 3 asistle oynadığı 9 maçta 10 gole direkt etki etmesini bildi, adından söz ettirdi.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Süper Lig'de elde ettiği başarıyı Avrupa Ligi'nde de gösterdi. Başarılı yıldız; Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki sundu. Böylece Osimhen; sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 13 resmi maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı. Sarı-kırmızılı takımda hem en çok skor katkısı veren isim olan Osimhen hem de ligde gol krallığı yarışında iddialı olduğunu ispat etti.

RİSKE ETMEDİLER

Avrupa Ligi'nde hafta arasında Malmö deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Victor Osimhen riske edilmedi ve 74. dakikada kenara geldi. Ağrı hisseden Nijeryalı yıldızın kenara alınırken yerini Batshuayi'ye bıraktı. 

 
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