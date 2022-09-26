Galatasaray'ın gençleri vitrin yaptı! Gelecek onlarda

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle geleceğin temelleri atılmaya başladı.



İstanbulspor ile yapılan özel maçta stoper Metehan Baltacı, orta saha Özgür Baran Aksaka'yla hücum bölgesinde forma giyen Beknaz Almazbekov, gösterdikleri performansla sınıfı geçti. Beknaz, ikinci yarı oyuna girip takımına penaltı kazandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar, gençlerin forma giymesiyle gelecek adına umutlandı.



Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman da U19 Milli Takımı'nda gollerine devam ediyor. Milli takımda bulunması nedeniyle kadroda olmayan Hamza, önceki gün Azerbaycan ile oynanan maçta 2 gol attı. Okan Buruk'un da yakından takip ettiği genç yıldız adayı, gelecek haftalarda Süper Lig maçlarında kulübede olup forma bekleyecek. Bu arada Ayhan Akman da İstanbulspor maçında tribündeydi.



BARIŞ ALPER GÖZ KAMAŞTIRIYOR



Takımda forma şansı bulamayan Barış Alper Yılmaz, etkili performansıyla Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Rezerv Lig kapanana kadar çıktığı 2 maçta 4 gol ve 4 asistle adeta şov yapan 22 yaşındaki kanat oyuncusu İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında da fileleri sarsıp formda olduğunu kanıtladı. Barış özellikle defans arkasına yaptığı koşularla akıllara Burak Yılmaz'ı getirdi.





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