Galatasaray'ın geliri, 27.2 milyon Euro'ya çıktı

Kopenhag beraberliği, Galatasaray'a 930 bin euro daha getirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın geliri, 27.2 milyon Euro'ya çıktı
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22 Eylül 2023 12:53
Kopenhag beraberliğiyle 930 bin euro performans geliri elde eden Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 27.16 milyon euro'ya ulaştı.

Cimbom, gruplara kalmayı başararak, 15.64 milyon euro'luk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

Market payından da gelir hanesine yaklaşık 1.5 milyon euro yazdıracak.

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