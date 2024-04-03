Galatasaray'ın galibiyet serisi 12 maça yükseldi

Galatasaray, Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'deki son 12 maçından galip ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın galibiyet serisi 12 maça yükseldi
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03 Nisan 2024 00:46
Son güncelleme 03 Nisan 2024 00:48
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı.

Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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