Galatasaray'ın galibiyet serisi 12 maça yükseldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı.
Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı.
Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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